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الجزيرة تبث بعد قليل كلمة مسجلة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

28/12/2023-|آخر تحديث: 28/12/202309:01 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة