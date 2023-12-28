أبو عبيدة: دمرنا 825 آلية للاحتلال ولا صفقات تبادل قبل وقف العدوان

كشف أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير 825 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة -في تسجيل صوتي حصلت عليه قناة الجزيرة- أنه بعد 83 يوما من العدوان الإسرائيلي لا تزال المقاومة في الميدان تتصدى لجنود الاحتلال، وقال إن كتائب القسام نشرت كثيرا من الصور التي توثق استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، قائلا "إن هذا غيض من فيض".

وأعلنت كتائب القسام -اليوم الخميس- أنها قتلت جنودا إسرائيليين، واستهدفت نحو 20 آلية عسكرية في عمليات وسط وجنوبي القطاع، بينما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 3 آخرين من عناصره.

وأكد أبو عبيدة أن أولوية المقاومة في قطاع غزة هي "وقف العدوان على شعبنا، ولا تتقدم على ذلك أي أولوية"، لكنه شدد على أنه "لا صفقة في الحرب، ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل".

وأشار إلى صمود الشعب الفلسطيني وصمود مقاتلي المقاومة في الميدان، مؤكدا أنهم وجهوا للاحتلال "ضربة القرن"، و"قلنا للعالم إننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة".

وقال أيضا إن معركة طوفان الأقصى "وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال"، وإن المقاومة ظلت تقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل الشعب الفلسطيني، وإنها واصلت القتال والإعداد، لأنها تعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعا.

وتحدث أبو عبيدة -في كلمته- عن المواقف الدولية إزاء ما يجري في غزة من مجازر إسرائيلية، قائلا إن العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز.