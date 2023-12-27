محكمة ميشيغان ترفض استبعاد ترامب من الترشح للانتخابات التمهيدية

رفضت محكمة ميشيغان العليا في الولايات المتحدة الأربعاء طلبا لاستبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم، وذلك على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.

وقالت المحكمة في قرار مقتضب إنها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 فبراير/ شباط".

ورفعت القضية ضد ترامب في ميشيغان مجموعة "فري سبيتش فور بيبول" المدافعة عن الديمقراطية، والتي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الـ14 الذي يمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما "انخرط في تمرد"، وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.

ورحب ترامب بقرار محكمة ميشيغان، منددا بـ"محاولة بائسة للديمقراطيين" لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.

ويتناقض القرار مع قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا في كولورادو قضى بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، وذلك على خلفية أحداث الكابيتول، لكن المحكمة نفسها جمدت قرارها حتى 4 يناير/كانون الثاني المقبل، بانتظار الطعن المقدم من فريق محامي ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية.

ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا بالبلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ إن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترامب في تمرد أو بشأن أهليته قد يكون ملزما للمحاكم الدنيا في أنحاء البلاد.

وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لأسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة، وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، مما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترامب في التمرد.

ومن المقرر أن يمثل ترامب (77 عاما) أمام القضاء في واشنطن في مارس/آذار المقبل بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

ويواجه ترامب تهما أخرى تتعلق بالانتخابات في جورجيا، وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في فلوريدا بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.