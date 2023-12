متضامنون مع غزة يغلقون الطريق باتجاه مطار لوس أنجلوس الدولي

أقدمت مجموعة من المحتجين المتضامنين مع غزة -صباح الأربعاء- على إغلاق المدخل الرئيسي لمطار لوس أنجلوس الدولي أمام حركة المرور بشكل مؤقت، داعين إلى وقف إطلاق النار بهذا القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة للشهر الثالث على التوالي.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور مظاهرات ضمت جموع المحتجين في شارع ويست سنتشري بوليفارد حوالي الساعة 9:30 صباحًا.

ولاحقا، أفادت شرطة لوس أنجلوس بأن الطريق المؤدي إلى مطار لوس أنجلوس الدولي تم إخلاؤه.

وسارعت فرق من الضباط لتشكيل سلسلة قريبة من المحتجين، كما تم اعتقال عدد منهم، وفقًا لما نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن الضابط تشارلز ميلر من شرطة المدينة.

🚨#BREAKING: LAPD are in Riot Gear as Pro-Palestine Protesters has blocked the entrance to the LAX Airport armed with Rocks and Throwing Cones and Construction Equipment

⁰📌#LosAngeles l #California ⁰⁰Currently Numerous law enforcement other agencies are currently on the… pic.twitter.com/zdEs2C1nXb

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 27, 2023