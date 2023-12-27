متضامنون مع غزة يغلقون الطريق باتجاه مطار لوس أنجلوس الدولي

أقدمت مجموعة من المحتجين المتضامنين مع غزة -صباح الأربعاء- على إغلاق المدخل الرئيسي لمطار لوس أنجلوس الدولي أمام حركة المرور بشكل مؤقت، داعين إلى وقف إطلاق النار بهذا القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة للشهر الثالث على التوالي.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور مظاهرات ضمت جموع المحتجين في شارع ويست سنتشري بوليفارد حوالي الساعة 9:30 صباحًا.

ولاحقا، أفادت شرطة لوس أنجلوس بأن الطريق المؤدي إلى مطار لوس أنجلوس الدولي تم إخلاؤه.

وسارعت فرق من الضباط لتشكيل سلسلة قريبة من المحتجين، كما تم اعتقال عدد منهم، وفقًا لما نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن الضابط تشارلز ميلر من شرطة المدينة.

🚨#BREAKING: LAPD are in Riot Gear as Pro-Palestine Protesters has blocked the entrance to the LAX Airport armed with Rocks and Throwing Cones and Construction Equipment

⁰📌#LosAngeles l #California ⁰⁰Currently Numerous law enforcement other agencies are currently on the… pic.twitter.com/zdEs2C1nXb — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 27, 2023

‏وبالتزامن مع تجمع المحتجين بالقرب من مطار لوس أنجلوس، قام العديد من المتظاهرين المتضامنين مع غزة بإغلاق مدخل مطار جون إف كينيدي الدولي في كوينز بمدينة نيويورك.

وتفيد المعلومات بأن شرطة هيئة الموانئ الأميركية نفذت عددا من الاعتقالات مع استمرار المتظاهرين في إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار جون كينيدي.

في هذه الأثناء، قام العشرات من الركاب بالتنقل عبر الحواجز بأمتعتهم في محاولة للحاق برحلاتهم.

🚨#BREAKING: Multiple roads into JFK Airport have been blocked by by Pro-Palestine protestors causing A travel nightmare ⁰

📌#Queens l #NewYork Currently, numerous pro-Palestine protestors are blocking the entrance to John F. Kennedy international Airport in Queens, New York,… pic.twitter.com/aXxWnhpDfF — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 27, 2023

وهذه ليست المرة الأولى التي يغلق فيها متظاهرون حركة المرور باتجاه مطار لوس أنجلوس. ففي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تجمع المئات بشارع جنوب سيبولفيدا والشارع رقم 92، شمال مدخل المطار مباشرة، وساروا نحوه ومنعوا حركة المرور لساعات، كما أغلق المتظاهرون جميع المسارات والجسر المؤدي إلى المطار لعدة ساعات.