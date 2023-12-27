صاروخ "سام-18" أداة المقاومة لإسقاط مروحيات الاحتلال

يعود صاروخ "سام-18" (إيغلا) -الذي استخدمته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإسقاط مروحية إسرائيلية- إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو روسي الصنع، ويبلغ مداه 5 آلاف متر، وفق الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.

ويتم إطلاق الصاروخ من على الكتف لضرب الأهداف الجوية التي تطير على ارتفاعات منخفضة، وتصل سرعته إلى 600 متر في الثانية، وفق الدويري.

وتصل تكلفة الصاروخ الواحد 60 ألف دولار، ومن ثم يجب استخدامه من جانب فرد محترف، في ظل ظروف الحصار التي تعيشها المقاومة منذ سنوات طويلة، كما يقول الخبير العسكري.

وقد أعلنت كتائب القسام إسقاط مروحية إسرائيلية بهذا الصاروخ.