دعما لغزة.. مؤتمر في باكستان بحضور قيادي من حماس

باكستان- نظمت الرابطة الإسلامية المركزية الباكستانية بالتعاون مع مؤسسة "البعثة الطبية الإسلامية – باكستان" مؤتمرا حول القضية الفلسطينية ودعما لقطاع غزة.

وقد حضر اللقاء القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤول ملف غرب آسيا في الحركة خالد القدومي، بالإضافة إلى مسؤولين من الرابطة المركزية ومؤسسة البعثة الطبية.

وتحدث القدومي عن المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في غزة في ظل الصمت العالمي أمام الجرائم الإسرائيلية الواضحة ضد المدنيين.

كما تحدث عن إنجازات المقاومة الفلسطينية خلال هذه الحرب وتطور قدرتها على صد العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى الفوائد السياسية والإستراتيجية لعملية طوفان الأقصى.

كما أثنى القدومي على جهود باكستان حكومة وشعبا و"المواقف التاريخية الثابتة" في دعم الشعب الفلسطيني.

دور ومساهمات

من جهته، تحدث مسؤول في مؤسسة البعثة الطبية عن دور الجمعية ومساهماتها في قطاع غزة خلال الحرب وقبلها.

وقد شهدت باكستان منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الكثير من المظاهرات والفعاليات السياسية والشعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وتدخل الحرب على غزة يومها الـ82، حيث يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في حملته العسكرية ضد القطاع مخلفا أكثر من 21 ألف شهيدا وعشرات آلاف الجرحى.