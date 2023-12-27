في ظل عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، وانشغال العالم بمتابعته، لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

فيما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، بعيدا عن الحرب على غزة:

200 قتيل حصيلة هجمات في نيجريا

ارتفعت حصيلة الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة بين مساء السبت والاثنين على بلدات في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا إلى حوالى 200 قتيل، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

وقال مانداي كاسا رئيس مجلس حكومة بوكوس في ولاية بلاتو، خلال لقاء مع نائب رئيس نيجيريا، إنه تم إحصاء 148 قرويا من سكان بوكوس قتلوا بدم بارد، فيما أفاد مسؤول محلي بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في أربع من قرى المنطقة.

السلطة الفلسطينية تدفع جزءا من راتب نوفمبر لموظفيها

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف السبت المقبل 65% من راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني للموظفين المدنيين والعسكريين.

ولم يتسلم الموظفون الفلسطينيون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مع تراجع الدعم المالي دوليا وعربيا لها.

أنقرة تدعو واشنطن للوفاء بوعدها بشأن طائرات إف-16

قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دعا واشنطن -خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء- إلى أن تتصرف بما يتماشى مع روح حلف شمال الأطلسي وتفي بالوعد الذي قطعته ببيع طائرات "إف-16" لأنقرة.

وأضاف المصدر أن الاتصال جاء بناء على طلب الجانب الأميركي بعد يوم من موافقة لجنة برلمانية تركية على طلب السويد الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

طهران: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يأت بجديد

قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس االثلاثاء بشأن تسريع طهران المفترض لمستوى تخصيب اليورانيوم لم يأت بجديد، مضيفا أن بلاده لم تقم بإضافة قدرات جديدة في هذا المجال.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقريرها الجديد إن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وأعادتها لما كانت عليه مطلع السنة الحالية.

الكونغو الديمقراطية تمنع المعارضة من التظاهر بكينشاسا

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة في الكونغو الديمقراطية منعت، اليوم الأربعاء، المعارضة من تنظيم مظاهرة في العاصمة كينشاسا احتجاجا على سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي جرت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووصف معارضون الانتخابات بأنها "صورية" وشابتها "فوضى" و"مخالفات"، وطالبوا بإلغائها. من جهتها، نفت الحكومة حدوث فوضى، وقالت إن بإمكان المعارضة اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

الجفاف يفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي في اليمن

قال وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، توفيق الشرجبي، إن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على إنتاج الغذاء في اليمن، مما فاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي وسط استمرار الصراع في هذا البلد المصنف أحد أفقر الدول العربية.

وذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن اليمن يُعد من بين أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55% من السكان، أي نحو 18 مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.

القبض على 3 عناصر من حركة الشباب بوسط الصومال

أعلنت قوة صومالية القبض على 3 عناصر من "مليشيا" حركة الشباب في عملية أمنية بمنطقة "عد عدي" بولاية شبيلي الوسطى بوسط الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأربعاء، عن قائد القوة علمي عبد الله علي قوله إنه تم تسليم المعتقلين للسلطات الحكومية، مؤكدا أن "المعتقلين اعترفوا بانضمامهم إلى صفوف الخوارج بعد تلقيهم تدريبا عسكريا".

قتيل بهجوم روسي على أوكرانيا بعشرات المسيّرات

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قتل في أحدث هجوم روسي بعشرات المسيّرات خلال الليلة الماضية.

وأضافت، في بيان، أن روسيا أطلقت 46 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" على البلاد، موضحة أن الهجوم تم من شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار القريبة من الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 32 من المسيّرات، في حين استهدفت المسيّرات الأخرى مناطق على خط الجبهة بما فيها خيرسون.

مدافع روسية على حدودها مع فنلندا والنرويج

قال سيرغي تشيميزوف رئيس شركة روستيخ الحكومية الروسية للدفاع في تصريحات نشرت، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستنشر قريبا أحدث مدافع هاوتزر في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج.

وأضاف تشيميزوف للوكالة الروسية للإعلام في مقابلة أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز (كووليشن-إس.في) انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل.

الصين تهدد بمزيد من العقوبات التجارية على تايوان

هددت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، بفرض مزيد من العقوبات التجارية على تايوان إذا واصل الحزب الحاكم هناك "بعناد" دعم الاستقلال، وذلك في تصعيد جديد لحرب كلامية مع اقتراب إجراء انتخابات في الجزيرة الشهر المقبل.

وتجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تايوان في 13 يناير/كانون الثاني، في وقت تسعى فيه الصين إلى إجبار الجزيرة على قبول سيادتها عليها إذ تعتبرها جزءا من أراضيها.

وفاة 9 أشخاص في عواصف أستراليا

قالت السلطات في أستراليا، اليوم الأربعاء، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم بعد عواصف رعدية شديدة ضربت شرق البلاد خلال عطلة عيد الميلاد، بينما انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

واجتاحت العواصف ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند يومي 25 و26 ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة. واقتلعت الرياح الشديدة الأشجار في بعض المناطق الأكثر تأثرا.

الضباب يعوق حركة الطيران والقطارات في الهند

أثر الضباب الكثيف في شمال الهند، اليوم الأربعاء، على حركة أكثر من 110 طائرات في مطار دلهي، حيث انخفضت الرؤية إلى 25 مترا، مما عرّقل حركة الطيران.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن مكتب الأرصاد أصدر تحذيرا بشأن "وجود ضباب كثيف للغاية" في شمال العاصمة نيودلهي، مع استمرار الطقس البارد. كما أعلنت شركة نورثرن للسكك الحديدية عن تأخر وصول نحو 25 قطارا إلى دلهي.