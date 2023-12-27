الولايات المتحدة تعلن إسقاط "مسيرات وصواريخ" بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى أمس الثلاثاء تدميرها 12 مسيرة هجومية، و3 صواريخ باليستية وصواريخ موجهة من نوع "كروز" أطلقها الحوثيون باتجاه سفن شحن في البحر الأحمر.

وجاء ذلك وفقا لتصريح القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية "سنتكوم" على منصة (إكس) الذي أوضح أن العملية استمرت لنحو 10 ساعات، حيث تم إسقاط 12 طائرة مسيرة و3 صواريخ باليستية وصاروخين موجهين.

وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية أنه لم يحدث أي ضرر للسفن في تلك المنطقة، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

ويأتي هذا البيان الأميركي بالتزامن مع إعلان جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق أمس الثلاثاء بأنها استهدفت سفينة "إم إس سي يونايتد" التجارية في البحر الأحمر باستخدام "صواريخ مناسبة"، وكذلك استهدفت "مواقع عسكرية" جنوب إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة.

من ناحيته، أكد الجيش الإسرائيلي أن إحدى طائراته المقاتلة نجحت في اعتراض هدف جوي معاد في منطقة البحر الأحمر يوم الثلاثاء، كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية.

ويمثل هذا الهجوم الأخير جزءا من سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي نفذها الحوثيون منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

من جهتها، هددت جماعة الحوثي عدة مرات بمهاجمة السفن التي تديرها شركات إسرائيلية، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار تضامنهم مع فلسطين. كما دعت الجماعة الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

سماع انفجارات ورؤية صواريخ

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن "سماع انفجارات ورؤية صواريخ" قرب ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وأشارت إلى أن السفينة التي كانت تبحر في تلك المنطقة وطاقمها بخير.

وأكملت السفينة رحلتها لاحقا دون أن تعلن عن تعرضها لأي أضرار أو وقوع إصابات بين أفراد طاقمها، وفقا للبيان الصادر عن الهيئة البريطانية. وجاء ذلك بعد حدوث انفجارين آخرين في وقت سابق من الثلاثاء قرب سفينة أخرى قبالة ميناء الحديدة، وفقا لتقرير الوكالة البحرية البريطانية.

وسُمع كذلك دوي انفجارات قبالة السواحل الجنوبية لشبه جزيرة سيناء المصرية يوم الثلاثاء، وفقا لتقارير قناة مقربة من الحكومة، وأفاد شهود عيان بأنهم رصدوا جسما يسقط في خليج العقبة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الانفجارات حدثت على مسافة كيلومترين تقريبا من مدينة دهب الواقعة على الساحل المصري.

تحالف دولي لردع هجمات الحوثي

ووفقا للبنتاغون، نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، استهدفت 10 سفن تجارية تنتمي إلى أكثر من 35 دولة.

وتشكل هذه الهجمات المستمرة تهديدا للممر البحري الذي ينقل ما يصل إلى 12% من حركة التجارة العالمية. وقد دفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إقامة قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية عمليات الشحن في البحر الأحمر.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي عن مبادرة لتشكيل تحالف مكون من 10 دول تحت اسم "حارس الازدهار"، لـ"ردع الهجمات في البحر الأحمر".