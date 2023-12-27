اللواء الدويري: خان يونس معركة "كسر عظم" ومن يكسبها يكسب الحرب

توقع الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابا من جنوب قطاع غزة خلال 3 أسابيع على الأكثر، ما لم تقع متغيرات كبيرة، مؤكدا أن ما يدور في الجنوب هو "معركة كسر عظم".

وقال الدويري إن خسارة معركة واحدة قد تنهي كل المكاسب التي حققها أحد الطرفين منذ بدء الحرب، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الموجودة جنوبي القطاع غيرت مواضعها خلال الأيام القليلة الماضية بغرض التدمير وليس لضرورات عسكرية.

وأظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها الجزيرة تغير مواضع القوات الإسرائيلية في عدد من مناطق جنوب القطاع بين 17 و24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، مع اختفاء جزء كبير من المباني خلال الفترة نفسها.

ولفت الدويري إلى أن هذا التدمير الذي تخلفه قوات الاحتلال خلال توقفها المؤقت من أجل الدعم والإسناد، لا يحقق أي هدف من الناحية العسكرية، ولا يعدو كونه نوعا من أنواع الانتقام، وفق تعبيره.

واستدل الخبير العسكري على حديثه بأن القوات لم تتحرك إلا عشرات الأمتار، وهي مسافة لا تحمل ضرورة من الناحية العسكرية، مشيرا إلى أن الدفع بقوات كبيرة إلى منطقة حمد تهدف لتطويق خانيونس.

وقال إن القوات الإسرائلية لو نجحت في تطويق خان يونس قد تفتح ممر الفخارية جنوبي بين سهيلة وتلتقي مع القوات القادمة من اتجاه مدينة حلب، تجنبا للدخول في عمق المدينة.