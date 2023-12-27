رغم شراسة المعارك بغزة: جيش الاحتلال يعلن خسائر يومية متشابهة

يقتل 3 ضباط وجنود إسرائيليون ويجرح 16 آخرون في معدل يومي منذ بدء الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

هذا ما يتضح من تحليل وكالة الأناضول لأرقام الجيش الإسرائيلي المعلنة عن الجنود والضباط القتلى والجرحى منذ بداية الحرب البرية التي دخلت شهرها الثالث.

وليس من الواضح ما إذا كانت أعداد القتلى نهائية، حيث يشير الجيش الإسرائيلي إليهم بالقول: "قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم".

وتشير معطيات الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ بداية الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 170 ضابطا وجنديا.

أرقام ومقارنات

وأخذا بالحسبان أنه سادت خلال تلك الفترة هدنة إنسانية بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني واستمرت 7 أيام، فإن هذا يعني أن أكثر من 3 جنود وضباط قتلوا بالمعدل يوميا منذ بداية الحرب البرية.

كما يشير الجيش الإسرائيلي إلى أن 874 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا خلال فترة الحرب البرية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن 198 من بين الجنود الجرحى إصاباتهم خطيرة و327 متوسطة و349 إصاباتهم طفيفة.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الجرحى هو أعلى مما ينشره الجيش الإسرائيلي رسميا.

ولكن باحتساب أرقام الجيش المنشورة على عدد أيام الحرب البرية فإن هذا يعني أن 16 جنديا أصيبوا بمعدل يومي.

حصيلة وخسائر

ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن 468 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولا يشمل هذا العدد 60 شرطيا و10 عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) تم إعلان مقتلهم منذ بداية الحرب.

ويفيد الجيش الإسرائيلي بأن 2066 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن 329 من هؤلاء الجرحى إصاباتهم خطيرة و576 متوسطة و1161 طفيفة.