استشهاد 6 فلسطينيين بمسيّرة إسرائيلية في مخيم للاجئين بطولكرم

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 شبان فلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية حي المحجر في مخيم نور شمس للاجئين بطولكرم شمالي الضفة الغربية.

كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم عدد من المنشآت في المخيم.

وقال المراسل إن الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الوصول لمنطقة المحجر لإخلاء الإصابات، كما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت 3 سيارات إسعاف ومنعتها من نقل إصابات من المخيم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع مركبات الإسعاف من الوصول لمصابين في مخيم عين شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/kvlhHVhz9l — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 27, 2023

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.

وارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4785 فلسطينيا، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص) أمس الثلاثاء.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة على قطاع غزة، حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.