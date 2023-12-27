إطلاق الرصاص وطعن المصابين وركلهم.. الاحتلال يواصل اعتداءاته بالضفة

واصل جيش الاحتلال اليوم الأربعاء اعتداءاته بمختلف مدن الضفة الغربية حيث أطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين وطعن مصابين وركلهم أثناء إسعافهم، وذلك بعد ساعات من تنفيذه غارة جوية أدت لسقوط 6 شهداء بطولكرم.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 3 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال طبيب فلسطيني الأربعاء إن جنودا إسرائيليين اعتدوا على مصابين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية بالطعن والضرب، مما شكل تهديدا لحياتهم.

وأضاف نقيب أطباء محافظة طولكرم رضوان بليبلة أن الجيش الإسرائيلي أوقف مركبات إسعاف فلسطينية بداخلها مصابون من مخيم نور شمس واعتدى عليهم.

وأردف أن أحد المصابين تعرض للطعن في الرقبة من أحد الجنود داخل مركبة الإسعاف، مما شكل تهديدا على حياته.

ولفت بليبلة إلى أن المصاب كان قد أصيب بعدة جروح جراء قصف إسرائيلي بمسيرة ووضعه الصحي خطير، وأضاف أن طعنه فاقم من وضعه.

وأشار إلى أن اثنين آخرين تم إنزالهما من مركبات الإسعاف وتعرضا للشتم والركل والضرب بأعقاب البنادق على أماكن إصابتهما.

ووصف بليبلة ما حدث بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني، مطالبا بتدخل الجهات الدولية لمعاقبة ومساءلة إسرائيل.

311 شهيدا

وفي وقت سابق، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 3 بجراح في قصف إسرائيلي لمخيم نور شمس قرب طولكرم.

وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 311 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى سقوط نحو 21 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أزيد من 54 ألف جريح.