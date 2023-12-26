وصول الدفعة الخامسة من جرحى غزة للدوحة

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن طائرة وصلت الاثنين تحمل الدفعة الخامسة من الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف علاجهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات في مصر.

وتأتي هذه الخطوة القطرية ضمن مبادرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع. وأكدت الدوحة أن هذه المبادة تأتي في إطار دعم دولة قطر الثابت للشعب الفلسطيني، لا سيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

وكانت الدفعة الأولى من الجرحى قد وصلت في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، وقالت -حينها- وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن أمير دولة قطر وجّه بعلاج 1500 فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذين فقدوا والديهم في القطاع.

كما أجْلت قطر 89 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة، عن طريق مدينة العريش، بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى يوم الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.