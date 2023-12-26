هجوم بمسيّرة على القوات الأميركية بمطار أربيل يوقع إصابات ويعطل الرحلات

تعرضت قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية قرب مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، الاثنين، خلّف إصابات وعطل العمل في المطار، وفقا لما أعلنه الجيش العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله -في بيان- إن "جماعات خارجة عن القانون تحاول الاعتداء على القواعد العراقية التي يوجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل في الساعة 15:50 (12:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش) من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة، بالقرب من مطار أربيل المدني".

وأضاف أن الهجوم أدى إلى "وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار وأثر على توقيت الرحلات المدنية"، من دون ذكر تفاصيل بشأن المصابين.

وفي وقت سابق، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن القاعدة التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

الناطق باسم القائد العام: جماعات خارجة عن القانون تحاول الاعتداء على القواعد العراقيةhttps://t.co/B7iRyUArgg

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ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يأتي بعد سلسلة من الهجمات المماثلة على مواقع القوات الأميركية في العراق وسوريا ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عديدا من تلك الهجمات التي استهدفت قاعدة التحالف في مطار عين الأسد غربي العراق، وكذلك تل البيدر شمالي سوريا وقاعدة التنف جنوبها، كما أعلنت قبل أيام قصف هدف في إيلات على البحر الأحمر ومنصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط.

واعترف مسؤولون أميركيون بوقوع هذه الهجمات، لكنهم قالوا إن قواتهم الموجودة في سوريا والعراق تصدت لمعظمها، فضلا عن قيامها بتوجيه ضربات في كلا البلدين إلى مواقع قالت إنها ترتبط بإيران.