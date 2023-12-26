مقتل 5 مدنيين بينهم أطفال بغارة روسية على إدلب

ذكرت وكالة الأناضول أن 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، قتلوا بغارة جوية نفذتها مقاتلة روسية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت الأناضول عن مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية أن 3 مقاتلات روسية أقلعت من مطار حميميم في محافظة اللاذقية مساء الاثنين وقصفت بلدة أرمناز في إدلب.

ووفق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال.

كما أصيب طفل آخر بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى قريب من المنطقة.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال مفاوضات أستانا عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة عام 2019.

وفي الخامس من مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.

وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارّين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.