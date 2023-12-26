مستشار قائد فيلق القدس الإيراني يهدد بـ"تسوية تل أبيب بالأرض"

حذر إيرج مسجدي مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني -اليوم الثلاثاء- من أن "إيران ستسوي تل أبيب بالأرض في حال تطاولت إسرائيل على الأراضي الإيرانية".

وأضاف مسجدي -في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية- أنه لا حاجة لتدخل إيران في الحرب على قطاع غزة، لأن المقاومة الفلسطينية قادرة على التصدي للعدوان.

وتابع أن إسرائيل عاجزة أمام المقاومة ولن ترمم الهزيمة التي لحقت بها بعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي مهما فعلت.

من جهة أخرى، قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب إن اغتيال مستشار الحرس الثوري رضي موسوي جريمة ستكون لها تداعيات وخيمة على إسرائيل.

وكان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري قال إن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ إستراتيجيا" باغتيال موسوي في الأراضي السورية.

وكانت طهران تعهدت -أمس الاثنين- بالرد على اغتيال موسوي الذي قُتل في غارة إسرائيلية بمنطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، كان موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا، كما أنه كان أحد المقربين من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أميركية في أثناء مغادرته مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.