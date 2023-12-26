"لا عيد ميلاد لمجرمي الحرب".. احتجاجات أمام منزلي أوستن وسوليفان

قالت قناة "إن بي سي" الأميركية إن مجموعة من مناهضي الحرب في غزة تظاهروا أمام منزلي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في فرجينيا ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في احتجاج تحت شعار "لا عيد ميلاد لمجرمي الحرب".

وهتف المتظاهرون بحرية فلسطين، مرددين شعارات تطالب بوقف الدعم المالي الذي يموّل الجرائم الإسرائيلية في القطاع، في حين فرقت الشرطة المظاهرة.

🚨BREAKING! Activists send Xmas morning wake-up call to US Secretary of Defense, @SecDef Lloyd Austin, chanting "AUSTIN, AUSTIN, RISE AND SHINE, NO SLEEP DURING GENOCIDE!" #FreePalestine #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/0Yg9SCFbok — The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) December 25, 2023

كما تظاهر العشرات أمام منزل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -الذي وصفوه بأنه "مجرم الحرب"- للمطالبة بإنهاء حرب غزة.

🚨HAPPENING NOW: Protesters gather outside of war criminal, @JakeSullivan46’s house in DC to say NO the US-backed Zionist genocide in Palestine! #NoXmasAsUsual #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/uiSnqoDBDf — The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) December 25, 2023

وقال المتظاهرون -في بيان- إنهم يحتجون على استمرار الدعم المالي والسياسي الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وأضافوا أن حماية المدنيين الفلسطينيين واجب أخلاقي وضرورة إستراتيجية.

وشهدت مختلف الولايات الأميركية خروج مظاهرات للمطالبة بإنهاء الحرب في قطاع غزة وللفت الانتباه إلى المجازر الإسرائيلية المستمرة بالقطاع، كما خرجت مظاهرات يهودية في أميركا احتجاجا على الحرب في غزة، مطالبين بإيقافها.

يشار إلى أن أوستن سافر إلى إسرائيل عدة مرات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وساعد في إدارة الدعم اللوجستي والعسكري الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي بايدن لتل أبيب.

كما زار سوليفان تل أبيب والتقى قادة الحرب وبحث معهم العمليات القتالية في قطاع غزة.