"لا عيد ميلاد لمجرمي الحرب".. احتجاجات أمام منزلي أوستن وسوليفان

قالت قناة "إن بي سي" الأميركية إن مجموعة من مناهضي الحرب في غزة تظاهروا أمام منزلي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في فرجينيا ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في احتجاج تحت شعار "لا عيد ميلاد لمجرمي الحرب".

وهتف المتظاهرون بحرية فلسطين، مرددين شعارات تطالب بوقف الدعم المالي الذي يموّل الجرائم الإسرائيلية في القطاع، في حين فرقت الشرطة المظاهرة.

🚨BREAKING! Activists send Xmas morning wake-up call to US Secretary of Defense, @SecDef Lloyd Austin, chanting "AUSTIN, AUSTIN, RISE AND SHINE, NO SLEEP DURING GENOCIDE!" #FreePalestine #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/0Yg9SCFbok

كما تظاهر العشرات أمام منزل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -الذي وصفوه بأنه "مجرم الحرب"- للمطالبة بإنهاء حرب غزة.

🚨HAPPENING NOW: Protesters gather outside of war criminal, @JakeSullivan46’s house in DC to say NO the US-backed Zionist genocide in Palestine! #NoXmasAsUsual #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/uiSnqoDBDf

— The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) December 25, 2023