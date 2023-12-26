كيف دمرت "شواظ" القسامِ أسطورةَ ميركافا الإسرائيلية؟ وبماذا علق مغردون؟

رغم تدفق وتتابع مقاطع الفيديو التي تبثها فصائل المقاومة الفلسطينية لعملياتها ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فإن مقطع استهداف دبابة ميركافا-4 بعبوة "شواظ" من المسافة صفر كان لافتا، وأثار تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

و"ميركافا" دبابة إسرائيلية متطورة للغاية ويصفها الاحتلال الإسرائيلي بـ"الأسطورة التي لا تقهر" لمواصفاتها التي تجعلها من الأكثر تحصينا بالعالم والأقوى في الحروب، وأحدث أنواعها وأقواها ميركافا-4 المزودة بأنظمة أمنية متقدمة وتحصين عال لضمان حماية طاقِمها وأطلق عليها لقب "دبابة القرن الـ21".

لكن هذه الدبابات الخارقة كانت صيدا ثمينا لـكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بعبواتها البسيطة، وكان إحداها من معارك أمس الاثنين بمدينة غزة، والتي تم استهدافها بعبوة تعرف باسم "شواظ" (اللهب) واسمها مقتبس من آية قرآنية، وكانت القسام أعلنت عنها في يوليو/تموز الماضي.

و"شواظ" عبوة ناسفة مضادة للدبابات والعربات العسكرية والأفراد، وتزرع من المسافة صفر، وصنعت القسام منها عدة نماذج وطورتها، وكانت في البداية تزن 40 كيلوغراما من المواد شديدة التفجير، لكن أحدث إصداراتها "شواظ-7" هي الأكثر تطورا والأقل وزنا ولها قدرةٌ تدميرية عالية.

وتحتوي "شواظ-7" على 3.5 كيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار، وتخترق 38 سنتيمترا من الحديد، ويتكون جهازها المتفجر من علبة تحتوي على مادة متفجرة ومغطاة ببطانة بشكل مخروطي، ويتم زرعها من مسافة صفر خلف جسم الدبابة ويتم تفجُيرها كهربائياً، واكتسبت لقب "صائدة الميركافا".

وشواظ ليست الوحيدة التي تستخدمها القسام لتفجير الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، فهناك "عبوة العمل الفدائي" التي كشفت عنها القسام في معركة "طوفان الأقصى" ويتم إلصاقها على الآليات وتدميرها من نقطة الصفر كذلك، وتزن 3.2 كيلوغرامات، وتمتاز بقدرة تصل إلى 60 سنتيمترا في اختراق الحديد والصلب.

يحبس الأنفاس

وقد رصد برنامج شبكات (26/12/2023) جانبا من تفاعلات مغردين مع مشهد استهدف القسام ميركافا بعبوة شواظ، ومن ذلك ما كتبه عبد الله "لولا أننا شاهدناها وتم تصويرها لما صدقها أحد، مجاهد من جنود القسام يقترب من دبابة ميركافا ويضع عليها عبوة شواظ ويفجرها".

بينما رأت بيسان في المقطع "مشهدا إعجازيا لبطل حقيقي ما كان ليتحقق لولا وجود إيمان كبير بالحق وعقيدة سليمة قوية وراسخة" مضيفة "شيء من الخيال.. هذه دروس جديدة في العسكرية يجب تعلمُها".

وكتب عبد العزيز "بالله عليكم هل يهزم شعب فيه مثل هؤلاء الرجال.. مشهد يحبس الأنفاس لمجاهد قسامي يتسلل ليضع عبوة من نوع شواظ أسفل دبابة ميركافا فخر الصناعة الصهيونية ذات الاستشعارات عن بعد ومن كل الاتجاهات".

أما نيودي فقال "أغبى شيء بيعملوه هو دخول الدبابات للشوارع.. تدمير الدبابة بعبوة شواظ لا يحتاج إلى تدريب أكثر من ساعة، ولكن يحتاج إلى إيمان وشجاعة".

ووفقا لما أعلنه أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام قبل أيام، فإن حصيلة الآليات العسكرية لإسرائيل -التي استهدفتها القسام منذ بدء العدوان البري على غزة- بلغت 720 آلية، بينما قدر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري بأن العدد الإجمالي للآليات المستهدفة من قوى المقاومة يتجاوز ألف آلية.