عشرات الشهداء بغزة والقسام تستهدف دبابتين وتفجر فتحة نفق بقوة إسرائيلية

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، في المقابل أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابتي ميركافا شرق مخيم البريج وإيقاع 8 من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في تفجير فتحة نفق شرق مخيم البريج.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين في معارك غزة، كما قال إن 43 عسكريا أصيبوا في معارك غزة في الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي جنوب قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على منزلين في خان يونس ورفح، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج.

وفي الأثناء شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على وسط مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مقر الجمعية في خان يونس الذي يؤوي آلاف النازحين.

وفي وقت سابق، ذكر مراسل الجزيرة أن 26 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ مساء أمس.

وفي المنطقة الوسطى من قطاع غزة استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف على مخيم البريج، كما نفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قصفا عنيفا على أطراف مخيمي المغازي والنصيرات.

وفي شمال القطاع، أفاد مراسل الجزيرة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل كثيف جباليا، وتعرضت كذلك منطقة الجرن في جباليا لقصف مدفعي إسرائيلي.

استهداف قوات الاحتلال

في المقابل، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. واستهداف ناقلة جند شمال شرق مخيم البريج وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح.

وقد حصلت الجزيرة على صور لمعارك جديدة دارت بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة تُظهر تدمير دبابة إسرائيلية من النقطة صفر واستهداف جنود.

كما نشرت كتائب القسام صورا قالت إنها لمفارز الهاون وهي تدك حشود القوات الإسرائيلية في محاور التوغل.

وأعلنت كتائب القسام أيضا عن تفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس.

وكانت سرايا القدس بثت مشاهد تُظهر إطلاق مقاتليها الرصاص وقذائف على حشود عسكرية إسرائيلية في خان يونس.

قتلى من جيش الاحتلال

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 43 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة، كما أعلن عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين من أفراده بجروح خطيرة في معارك الليلة الماضية جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 164، والعدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 491 قتيلا بين ضابط وجندي.

وقد كشفت إذاعة الجيش عن مقتل جنديين الشهر الماضي بعد قصف من دبابة لمبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله قيادة كتيبة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة برا وجوا وبحرا ضد أهداف تابعة لحركة حماس، مشيرا إلى أن سلاح الجو أغار على 100 هدف في جنوب القطاع .

وأضاف أن قواته في جباليا اشتبكت مع مسلحين حاولوا زرع عبوة ناسفة على مقربة من دبابة، ثم استهدفت مقاتلة المبنى الذي تحصن فيه المسلحون.

كما أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن مقاتلاته شنت غارات جوية في خان يونس أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين الفلسطينيين.