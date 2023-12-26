شاهد.. القسام تفجر منزلاً في قوة إسرائيلية خاصة شمالي القطاع

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعي فيديو اليوم الثلاثاء، أحدهما لاستدراج قوة خاصة إسرائيلية عبر كمين محكم، والآخر لاستهداف قوة راجلة شمالي قطاع غزة.

وفي المقطع الأول، بثت القسام مشاهد من عملية استدراج قوة خاصة إسرائيلية إلى أحد المنازل في بيت حانون شمالي القطاع وتدمير المنزل "بـ 3 عبوات أفراد وعبوة صدمية وعبوة شواظ".

وبحسب بيان الكتائب، فإن العملية أدت إلى "مقتل كامل أفراد القوة، واغتنام قطعة سلاح رشاش من نوع هنيغف".

أما المقطع الآخر، فيتعلق باستهداف قوة راجلة إسرائيلية متوغلة في منطقة مسجد الشيخ زايد شمالي القطاع.

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم الكتائب قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.