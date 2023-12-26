رويترز: اختطاف كويتيَّين خلال رحلة صيد في صحراء العراق

قال مسؤولان أمنيان إن قوات الأمن العراقية تبحث عن مواطنين كويتيين اختطفا في أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق الأحد الماضي.

وأكد ضابط كبير بالشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

لكن وزارة الخارجية العراقية أشارت -في بيان- إلى اختطاف مواطن كويتي واحد فقط.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أبلغ نظيره الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بأن الحكومة العراقية حريصة على "معرفة مصير المواطن الكويتي".

وجاء البيان عقب مكالمة هاتفية بين الوزيرين يوم الاثنين.

وقال المسؤولان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال مع الكويتيين الاثنين.

وأضافا أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لعناصر لا تزال نشطة من تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث. وكثيرا ما يقوم صيادون من دول الخليج برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.

وقال أحد أفراد الشرطة -في تصريحات لوكالة رويترز- إن الصيادَين الكويتيَّين كانا في منطقة صحراوية مترامية الأطراف معروفة بخطورتها، لأن تنظيم الدولة لا يزال ينشط هناك.