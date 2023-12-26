أسامة حمدان: نحذر الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو للهجرة الطوعية

حذر أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الثلاثاء- بمؤتمر صحفي في بيروت، كل الدول من التعاطي مع مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما سمّاه الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.

وأكد أن نتنياهو يتحرك بلا هدف ولا رؤية، قائلا إنه "ينتقل من فشل إلى فشل آخر" وإن ما يجري من عمليات قتالية في غزة يؤكد ذلك.

وأضاف أن قيادة حركة حماس تلقت مقترحات ومبادرات من عدد من الدول حول الحرب في غزة، وشدد على أنهم منفتحون على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وأشار حمدان إلى أن أهالي غزة لا ينتظرون هدنا مؤقتة، بل وقفا شاملا للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح أن إسرائيل تطرح على الوسطاء أفكارا للتهدئة لا ترقى لتضحيات الشعب الفلسطيني، ولا توجد حتى الآن مبادرة ناضجة حول وقف إطلاق النار، مضيفا أن جيش الاحتلال يحاول تغيير تكتيكاته من أجل بدء التراجع للوراء.

كما قال حمدان إن الإدارة الأميركية ملطخة بدماء أطفال غزة، مستغربا حديث واشنطن عن حفظ أرواح المدنيين في غزة ثم تزويد إسرائيل بالأسلحة.

واعتبر القيادي في حماس أن إدارة مجلس الحرب الإسرائيلي في حالة تخبط لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهداف الحرب المعلنة.

وكان نتنياهو قال أمس إنه يدفع لـ "تحقيق التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى" مضيفا أنه يعمل على حل مشكلة الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين.

بينما قالت حركة حماس إن حديث نتنياهو مع دول، لتمرير مخطط هجرة طوعية لسكان غزة، سخيف ومحاولة لتسويق أوهام.