حزب الله يقصف مواقع للاحتلال وإسرائيل تعلن مقتل جندي

قصف حزب الله، اليوم الثلاثاء، مواقع إسرائيلية معلنا سقوط جنود بين قتيل وجريح، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام على الجبهة الشمالية، كما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع إصابات إثر سقوط صواريخ عند الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع الراهب، وأوقعهم بين قتيل وجريح، كما استهدف قيادة الفرق الـ91 في ثكنة برانيت، وثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع البغدادي الإسرائيلي.

وأعلن أيضا استهداف موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، وغرفة رصد قرب ثكنة شوميرا الإسرائيلية، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأشار الحزب، في بيانين منفصلين، إلى أن مقاتليه استهدفوا موقع زبدين العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتجمعا لجنود جيش الاحتلال قرب ثكنة دوفيف، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.‏

من جهته، أكد مراسل الجزيرة إصابة مدنيين اثنين بعد استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارتهما في بلدة تولين جنوبي لبنان.

استهداف بلدات حدودية

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جيش الاحتلال استهدف بالقذائف المدفعية الفوسفورية مرتفع بلاط جنوب البلاد، كما تعرضت أطراف بلدة بيت ليف لقصف مدفعي.

وذكرت أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا، إذ شنت غارتين متتاليتين على منطقة مفتوحة بين بلدتي جبشيت وشوكين، ملقية صاروخا موجها في كل غارة، وقد تردد دوي انفجارهما القوي في أرجاء منطقة النبطية.

وأفادت باستهداف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي تلة المطران في منطقة حمامص في سردا، ومنطقة وطي الخيام، جنوب البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، لفتت الوكالة إلى أن أطراف بلدة عيترون تعرضت صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي، استهدف أيضا منطقة الطراش في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

كذلك ذكرت أن إسرائيل أطلقت صباحا، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة باتجاه الأودية والجرود المتاخمة لبلدتي عيتا الشعب ورامية الحدوديتين.

من مكان الغارة من المسيرة الإسرائيلية على منطقة التامرية جنوب لبنان ونجم عنها اصابتين طفيفتين pic.twitter.com/hJ5FpKirid — AliwaaNewspaper (@AliwaaNewspaper) December 26, 2023

مقتل جندي

بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا قتل على الحدود اللبنانية متأثرا بإصابته قبل أيام بالقصف المتبادل، مضيفا أنه استهدف اليوم مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص، أحدهم جروحه خطيرة، إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع قرب قرية إقرث عند الحدود مع لبنان.

وأضاف بإصابة آخر بجروح في إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع باتجاه الجليل الغربي.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.