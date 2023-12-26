لم يستطع الأهالي دفنها.. صور تظهر جثث شهداء متحللة في شوارع غزة

رصدت الجزيرة جثامين شهداء فلسطينيين تحللت في شوارع بيت حانون شمالي قطاع غزة حيث لم يتمكن الأهالي من دفنها بسبب شدة القصف الإسرائيلي وتعذر وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

من جانبها، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان ومصادر محلية أن هذه الجثامين بقيت في الشوارع منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل ذلك وردت شهادات عن جثث أخرى تركت في الطرقات ونهشت الكلاب أجزاء منها.

وكذلك أظهرت صور خاصة للجزيرة جثامين شهداء في شوارع حي الشيخ رضوان شمالي القطاع لم يتمكن الفلسطينيون من دفنها أيضا.

ومنذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الشهداء في غزة 20 ألفا و915، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 54 ألفا و918 وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 18 مجزرة راح ضحيتها 241 شهيدا وأصيب 382 آخرون.