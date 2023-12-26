بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة، وانشغال العالم بمتابعته، لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

فيما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول، بعيدا عن الحرب على غزة:

باكستان: تصنيف حزب إنصاف كيانا سياسيا بلا قيادة

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية قائمة محدثة بأسماء الأحزاب السياسية المسجلة في باكستان حيث تضم 175 حزبا سياسيا مسجلا بشكل رسمي في البلاد، وهي الأحزاب التي لديها القدرة أيضا على المنافسة في الانتخابات العامة والإقليمية.

ووفقا لمراسل الجزيرة نت محمد العقاد، فقد كان اللافت أن القائمة المحدثة لا تتضمن مؤسس حزب إنصاف الباكستاني ورئيس الوزراء السابق كرئيس للحزب، مما يجعل حزب إنصاف كيانا سياسيا بلا قيادة، وهي ضربة جديدة للحزب مع اقتراب موعد الانتخابات.

أوكرانيا: دمرنا مسيرات روسية

قالت القوات الجوية الأوكرانية -اليوم الثلاثاء- إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت الليلة الماضية 13 من أصل 19 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا.

كما ذكرت كييف أن قواتها الجوية دمّرت سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يزعم أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

في المقابل، قالت روسيا إنها أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 24″، هاجمتا مرفأ فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، حيث تعرضت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "نوفوتشيركاسك" لأضرار مختلفة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء.

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة انفجار مصنع للنيكل إلى 18 قتيلا

ارتفعت حصيلة انفجار في مصنع للنيكل تموله الصين في شرق إندونيسيا إلى 18 قتيلا بينهم 8 أجانب في حين يستمر العشرات بتلقي العلاج في المستشفى على ما أفاد مسؤول في الشركة اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث صباح السبت الماضي بينما كان عمال يجرون تصليحات على أحد المصهّرات في المصنع.

فرنسا: العثور على 5 جثث في شقة قرب باريس

أعلنت السلطات الفرنسية أنّه تمّ الاثنين العثور على 5 جثث داخل شقة في بلدة مو الواقعة شرق العاصمة باريس، مشيرة إلى أنّ القضاء فتح تحقيقا بجناية قتل.

وقالت وسائل إعلام إنّ الضحايا هم "امرأة وأطفالها الأربعة"، في حين أن الأب البالغ من العمر 33 عاما "متوارٍ عن الأنظار" وقوات الأمن تبحث عنه.

وتأتي هذه الواقعة بعدما شهدت المنطقة الباريسية في الآونة الأخيرة جريمتين راح ضحية كل منهما 3 أطفال وكان القاتل في كلّ منهما هو الوالد.

الهند: الضباب يربك رحلات الطيران والقطارات

اضطربت خدمات الطيران والسكك الحديدية في العاصمة الهندية نيودلهي -صباح اليوم الثلاثاء- جراء طبقة كثيفة من الضباب أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى نحو 50 مترا في بعض المناطق.

وتقول إدارة الأرصاد الجوية إن "الضباب الكثيف" يحتوي على جسيمات وملوثات أخرى، وحذرت من تأثير ذلك على صحة 20 مليون نسمة يقيمون بالمدينة.

روسيا: المعارض نافالني إلى سجن بالقطب الشمالي

أكد السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني -اليوم الثلاثاء- وصوله إلى سجن في القطب الشمالي وقال إنه يتمتع بمعنويات جيدة.

ونشر نافالني تحديثا على موقع إكس بعد اختفائه لأكثر من أسبوعين. وقال أيضا إنه قابل محاميه، بينما قال أنصار له إنه نقل إلى سجن يقع في القطب الشمالي.

ويمضي نافالني (47 عاما)، حكما بالسجن لمدة 19 عاما بتهمة "التطرف"، علما بأنه أوقف في بداية 2021 بعد عودته إلى روسيا من فترة نقاهة في ألمانيا إثر محاولة تسميم حمّل مسؤوليتها سلطات بلاده.