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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بالهند دون إصابات

A police officer removes the security tape outside the Israeli embassy, following an investigation on a reported explosion nearby, in New Delhi, India, December 26, 2023. REUTERS/Anushree Fadnavis
الشرطة الهندية في موقع الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية (رويترز)
26/12/2023

وقع انفجار، اليوم الثلاثاء، قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، دون تسجيل إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار.

ولم تضف السلطتان الهندية والإسرائيلية أي معلومات عن مدى قوة الانفجار، أو ما سببه من أضرار.

وأفاد المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية جاي نير أن شرطة نيودلهي وفريقا أمنيا ما زالا يحققان في الانفجار.

فيما قالت إدارة الإطفاء إنها لم تتوصل إلى أي شيء حتى الآن خلال عملية البحث.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء هندية عن الشرطة قولها إنها عثرت في موقع الانفجار على رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي، دون أن تتحدث عن محتويات الرسالة.

يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني عام 2021، انفجرت قنبلة صغيرة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون إصابة أحد، وقال مسؤول إسرائيلي حينها إن إسرائيل تتعامل مع الانفجار باعتباره "حادثا إرهابيا".

وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذت الهند موقفا مؤيدا لإسرائيل أقوى بكثير مما هو معتاد أثناء الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية، وكانت من بين الدول التي عارضت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة.

كما كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أوائل زعماء العالم الذين أدانوا عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + رويترز