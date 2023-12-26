العثور على جثماني كويتي وسعودي بعد اختفائهما بالعراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثماني مواطنين كويتي وسعودي في منطقة صحراوية في غرب البلاد، لقيا حتفهما بعد انفجار عبوة ناسفة قديمة بسيارتهما واحتراقها، وذلك بعد الإعلان عن اختفائهما أمس الاثنين برحلة صيد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أن القوات العراقية أجرت عمليات بحث مكثّفة في الصحراء الواسعة، الممتدّة على 3 محافظات في شمال وغرب البلاد، قبل أن يُعثر على جثماني الكويتي فيصل المطيري والسعودي المقيم بالكويت أنور الظفيري في صحراء منطقة الأنبار في غرب البلاد.

وأوضح البيان أن سيارتهما تعرضت إلى انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية حيث كانا بالصحراء لأغراض الصيد.

وأضاف البيان أن الرجلين دخلا إلى العراق "بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد"، مشيرا إلى ضرورة التقيد بأحكام استحصال سمة الدخول، وبالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين، والتوصيات الصادرة من وزارة الداخلية ذات العلاقة بشروط ومعايير سمة الدخول للصيد.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنها تابعت مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور على الرجلين بأسرع وقت ممكن.