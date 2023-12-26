الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة خالدة جرار في رام الله

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، الأسيرة المحررة خالدة جرار، من منزلها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حسب ما أفاد مراسل الجزيرة.

واعتقلت جرار، وهي قيادية بارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، مرات عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقضت بموجبها عدة سنوات في السجون أغلبها في الحبس الانفرادي دون تهمة، قبل الإفراج عنها عام 2021.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية فجرا، ودهمت منزل جرار واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب رسمي حتى اللحظة بشأن اعتقال جرار، التي كانت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وأول أمس الأحد، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 4695 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتزامن هذه الاعتقالات مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة خلفت حتى الآن نحو 21 ألف شهيد و55 ألف جريح ودمارا هائلة في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.