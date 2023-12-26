60 مفقودا في رفح والاحتلال يبدأ هجوما على مخيم البريج

أفاد مراسل الجزيرة بأن أكثر من 60 شخصا في عداد المفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف مساء اليوم الثلاثاء منزلا في مدينة غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ هجوما على مخيم البريج وسط القطاع.

وقال المراسل إن المنزل المستهدف من 3 طوابق ويقع قرب جامعة الأزهر في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت قوات الاحتلال بالطائرات والمدفعية أهدافا مدنية مما أسفر عن شهداء في خان يونس جنوبي القطاع وفي مخيمي النصيرات والبريج بوسطه.

ووسط القصف المكثف على وسط قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة الـ36 بدأت هجوما على مخيم البريج.

وكان جيش الاحتلال أنذر سكان مخيم البريج قبل أيام بضرورة إخلائه، وهو ما دفع العديد من سكانه إلى النزوح باتجاه دير البلح.

18 مجزرة

وقد أفاد مراسل الجزيرة بوصول جثامين 28 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة منذ صباح اليوم.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 18 مجزرة بحق عائلات بكاملها، راح ضحيتها 241 شهيدا إضافة إلى 382 مصابا.

وقالت الوزارة إن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 20 ألفا و915 شهيدا، و54 ألفا و918 مصابا، جلهم من النساء والأطفال.

وأعربت وزارة الصحة عن الخشية من أن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي القطاع، هو تكرار للسيناريو الذي نفذه الجيش ضد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومستشفيات شمال القطاع.

دفن شهداء

في الأثناء، دفنت السلطات المحلية في غزة اليوم جثث 80 شهيدا مجهولي الهوية سلمتهم قوات الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم مساء السبت.

وجرى دفن الشهداء دون التعرف على هويتهم في مقبرة تل السلطان غربي رفح.

وواجهت الطواقم الطبية صعوبة في التعرف على الشهداء نظرا لتحلل جثامين البعض ولأن البعض الآخر عبارة عن أشلاء. ويقدر الطاقم الطبي أن هؤلاء الشهداء من شمالي قطاع غزة ومضى على استشهادهم أكثر من شهر.

جثامين في الشوارع

وقد حصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر جثثا متحللة ملقاة في الشوارع على أطراف بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، حيث لم يتمكن الأهالي من دفنها.

وتكشفت هذه المشاهد بعد إعادة قوات الاحتلال الانتشار في المنطقة.

كما أظهرت صور أخرى حصلت عليها الجزيرة جثث شهداء في شوارع حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وكما هو الحال في بيت حانون، واجه سكان هذه المنطقة صعوبات في دفن جثامين الشهداء.