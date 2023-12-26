أوكرانيا: أسقطنا 13 مسيرة روسية ودمرنا سفينة في شبه جزيرة القرم

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت الليلة الماضية 13 من أصل 19 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا، وإن هجوما جويا أوكرانيا دمر أيضا سفينة إنزال روسية كبيرة.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن أوكرانيا تعرضت لهجوم ليلي جديد بواسطة مسيّرات "شاهد" طالت خصوصا منطقتي خيرسون وأوديسا. وأكد المصدر اعتراض 13 من المسيّرات الروسية الـ19 من دون الإشارة إلى وقوع ضحايا أو أضرار.

وأعلن سلاح الجو أنه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يزعم أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.

وقال سلاح الجوّ في منشور على تطبيق تليغرام إن "سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دُمّرت" على أيدي طيّاري القوات الجوية في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.

وأضاف "يقول الناس إنّها كانت محمّلة بطائرات شاهد"، المسيرات المفخخة الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا على نطاق واسع في حربها ضدّ أوكرانيا.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن أوكرانيا شنت هجوما جويا على مدينة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أن قال حاكم المنطقة المعين من قبل روسيا إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالمدينة.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك على تطبيق تليغرام إن "الهجوم دمر سفينة حربية روسية كبيرة، وهي سفينة الإنزال نوفوتشركاسك". ولم يذكر أي دليل على صحة ذلك.

وأضاف أوليشوك "الأسطول في روسيا يتضاءل أكثر فأكثر، شكرا لطياري القوات الجوية، وكل من شارك في هذا العمل".

ولم يتسن التحقق من التقرير بشكل مستقل، ولم يصدر تعليق فوري من روسيا.

نشوب حريق في منطقة الميناء

وكثيرا ما بالغت كل من روسيا وأوكرانيا في تقدير الخسائر التي تزعم كل منهما أنها ألحقتها بالأخرى في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا، في حين تقلل الدولتان من تقدير الخسائر في الأرواح والمعدات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، سيرغي أكسيونوف، إن "الهجوم الأوكراني أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالمدينة، وتمت السيطرة عليه فورا".

وأضاف أكسيونوف عبر تطبيق تليغرام "جميع هيئات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع. وسيتم إجلاء سكان العديد من المنازل".

وأظهرت لقطات نشرتها عدة وكالات أنباء روسية عبر تطبيق تليغرام انفجارات قوية وحرائق فوق منطقة الميناء.

وقال المسؤول الروسي في منشور على تليغرام "شُن هجوم معادٍ في منطقة فيودوسيا. وفُرض طوق أمني حول منطقة الميناء". وأضاف أن "الانفجار انتهى" و"تمّ إخماد الحريق".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وغالبا ما تنفذ أوكرانيا هجمات في شبه جزيرة القرم تستهدف خصوصا الجيش الروسي. ففي نيسان/أبريل 2022، أغرق الجيش الأوكراني الطراد "موسكفا"، سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي.