نص المقترح المصري لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل المحتجزين والأسرى

2- تتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى حماس مقابل عدد يتفق عليه من الجانبين من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية، كذا تسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء العمليات يوم 7 / 10 / 2023 ، وتمتد هذه المرحلة لمدة (7 أيام) وفق المعايير والإجراءات في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة:

3- يتمّ خلالها التفاوض لمدة تمتد لشهر حول إفراج حماس عن جميع المجندين الإسرائيليين لديها مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن عدد يتفق عليه من الجانبين من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، على أن يتم خلال هذه المرحلة، إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، مع استمرار وقف جميع الأنشطة الجوية والتزام حماس بوقف كافة الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل.

محددات تنفيذ الاقتراح:

4- تعليق إطلاق النار بين الجانبين لمدة 48 ساعة قبل تنفيذ المقترح للاتفاق على أسماء المفرج عنهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية سواء من إسرائيل أو من حماس من خلال مفاوضات غير مباشرة تعقد بمصر بين وفدي إسرائيل وحماس بمشاركة مصرية / قطرية / أميركية.

5- ألا يتم الاتفاق من مرحلة إلى مرحلة إلا عقب تنفيذ كافة إجراءات المرحلة السابقة.

6- حال توافق إسرائيل وحركة حماس على المقترح وقوائم الأسماء المتبادلة يتم البدء في تنفيذ الاتفاق حال التوافق على ذلك.

7- التزام الطرفين بالسقف الزمني للتفاوض في المرحلة الثالثة، وحال التوصل إلى اتفاق يتم الإعلان عنه متزامنا مع الإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار بقطاع غزة.

8- تتولى مصر وقطر والولايات المتحدة مسؤولية التنسيق لتشكيل حكومة غير فصائلية وسياسية (تكنوقراط) تتولى إدارة القطاع والضفة الغربية حال الإعلان عن وقف إطلاق النار بصورة كاملة.

9- يتم تنفيذ الاتفاق بضمان من مصر وقطر والولايات المتحدة.