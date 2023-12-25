عشرات الشهداء بمجزرة للاحتلال في مخيم المغازي بغزة

قال مراسل الجزيرة إن 70 شهيدا سقطوا جراء قصف الاحتلال مخيم المغازي شرق دير البلح في قطاع غزة، وتوقع ارتفاع أعداد الشهداء، في واحدة من أعنف الضربات التي شنتها القوات الإسرائيلية منذ بدء عدوانها على غزة.

وقال إن قصف الاحتلال استهدف 4 منازل في المخيم، وأوضح أن العدد الكبير من الشهداء يعود إلى اجتماع الناس ليلا في المنازل.

وأشار المراسل إلى أن وجود نازحين ومهجرين في تلك المناطق يرفع أعداد الشهداء، إذ إن بعض المنازل قد يجتمع فيها نحو 100 شخص في عديد من الأحيان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ".

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية ((حماس) التي تدير قطاع غزة بيانا وصفت فيه الغارة الجوية بأنها "مجزرة مروعة" وقالت إنها "جريمة حرب جديدة".