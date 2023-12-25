شاهد.. القسام تفجر ألغاما بـ 4 آليات إسرائيلية وتستهدف قوة متحصنة

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعين مرئيين يظهران استهدافها آليات وقوات إسرائيلية بمنطقة جحر الديك شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وتتعلق مشاهد المقطع الأول بتفجير حقل ألغام قالت القسام إنه كمين محكم لـ 4 مركبات قيادة إسرائيلية في جحر الديك يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشارت القسام إلى أنه جرى أيضا استهداف قوات النجدة التي وصلت إلى المكان لإجلاء القتلى، حيث وقعت القوة بين قتيل وجريح، وفق البيان.

حلّل يا دويري

كما بثت القسام مقطعا آخر -يعود ليوم 24 ديسمبر/كانون الأول- لاستهداف قوة خاصة إسرائيلية مكونة من 10 جنود متحصنة في أحد المنازل بجحر الديك بقذيفة مضادة للتحصينات.

وفي نهاية المقطع هتف المقاتل الذي أطلق القذيفة قائلا "حلل يا دويري"، في إشارة إلى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري الذي اشتهر بتحليلاته العسكرية على قناة الجزيرة خلال الحرب الحالية.