خبير عسكري: أي رد أميركي على الحوثي سيشعل حربا أوسع

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الرد الأميركي على الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن الإسرائيلية، أو التي تعمل مع إسرائيل في البحر الأحمر، قد يفضي إلى اتساع نطاق الحرب.

وأضاف الدويري أن الأمور وصلت إلى غرب السواحل الهندية بـ180 ميلا بحريا، وتم توجيه الاتهام لإيران وهو ما نفته طهران، وردت على الطلب الأميركي بالضغط على الحوثيين بأن دورها "ليس إطفاء الحرائق التي تشعلها واشنطن".

وعن قدرة الحوثيين على تنفيذ تهديداتهم في البحر الأحمر، قال الدويري إنهم "نفذوا ما هددوا به فعليا"، وإنهم "قادرون على المواصلة لأنهم لا يخوضون حربا تقليدية كونهم تنظيما، وليسوا جيشا منظما".

وأضاف الخبير العسكري أن الحوثي حاليا يتبنى معادلة "الغذاء مقابل الغذاء"، أي إدخال المساعدات لقطاع غزة مقابل مرور السفن إلى إسرائيل.

وخلص إلى أن أي تصعيد أميركي في البحر الأحمر سيقابل بتصعيد حوثي، وهو ما يعني احتمال دخول واشنطن في دوامة الحرب غير المتناظرة، وبالتالي تشتعل المنطقة، وفق تعبيره.