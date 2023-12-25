إعلانات روسية وأوكرانية متبادلة عن إسقاط طائرات عسكرية

أعلن كل من الروس والأوكرانيين إسقاط طائرات عسكرية تابعة للطرف الآخر في مناطق متفرقة على طول الجبهة الممتدة بطول ألف كيلو متر، في حين تتواصل معارك الحرب التي دخلت شهرها الـ22.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك إن منصات مضادة للطائرات قصفت مقاتلة روسية قاذفة للقنابل من طراز سوخوي-34 قرب مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا والمطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا.

وكتب أوليشوك على تطبيق تليغرام أن الطائرة لم تعد إلى قاعدتها، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أمس الأحد أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت 4 طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 طائرات مقاتلة سوخوي-27 وقاذفة تكتيكية سوخوي-24 في منطقتي زاباروجيا ودنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا. ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وجاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط كييف 3 مقاتلات روسية قاذفة للقنابل.

وقال زيلينسكي إن قوات أوكرانية أسقطت 3 مقاتلات روسية قاذفة للقنابل سوخوي-34 على الجبهة الجنوبية. وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أيضا إسقاط الطائرات.

وذكرت رويترز أنه لم يتسنَّ لها التحقق من التقارير التي أوردها الجانبان من ساحة المعركة حتى الآن.