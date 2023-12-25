جيش الاحتلال يستهدف مواقع بجنوب لبنان وإغلاق كل مداخل بلدات الجليل الأعلى

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات مواقع عدة في جنوب لبنان، فيما أعلن المجلس الأعلى للبلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى إغلاق كل الطرق ومداخل البلدات بسبب تواصل قصف حزب الله اللبناني.

وقال مراسل الجزيرة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب إنه جدد عمليات قصفه لمناطق جنوب لبنان عقب تنفيذه خلال ساعات الليل قصفا بالمدفعية ضد بلدة يارون.

وأضاف أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت خلال الليل والصباح سلسلة من أهداف منظمة حزب الله في لبنان.

وتابع جيش الاحتلال أنه هاجم "مباني عسكرية وبنى تحتية عملياتية" لحزب الله، دون تحديد المواقع.

من جهته، أعلن حزب الله أن أحد مقاتليه استشهد في المواجهات.

توتر واستطلاع

وأشار مراسل الجزيرة إلى تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بالقرب من المنطقة الحدودية مع لبنان.

كما أفاد المراسل بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط مستوطنة سعسع.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه بلدتي دوفيف ومتات في الجليل الأعلى.

قرار وإغلاق

في الأثناء، أفاد المجلس الأعلى للبلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى بإغلاق كل الطرق ومداخل البلدات بسبب تواصل قصف حزب الله.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أفادت أمس الأحد بإغلاق عدد من المستوطنات في الجليل بسبب ما قالت إنها تحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.

وتضامنا مع قطاع غزة يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.