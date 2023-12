تكدس الجثامين بمستشفى شهداء الأقصى وحصيلة الشهداء ترتفع بخان يونس

أفاد مراسل الجزيرة اليوم الاثنين بتكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد غارات إسرائيلية مكثفة، بينما ارتفع عدد الشهداء إثر قصف منزل بخان يونس إلى 23 شهيدا.

وقال المراسل هشام زقوت من المستشفى، إن جثامين الشهداء ملقاة على الأرض بسبب عدم وجود مكان آخر، مشيرا إلى تكدس عشرات المصابين بالمستشفى جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة على مخيم المغازي المكتظ بالنازحين والسكان.

وبيّن أن القنابل التي يلقيها جيش الاحتلال والغارة الواحدة تدمرّ العديد من المنازل التي تكون مكتظة، خاصة مع تكثف القصف الإسرائيلي بعد منتصف الليل.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم المغازي (وسط قطاع غزة)، مما أدى لاستشهاد 70 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال.

وكان مدير قسم الطوارئ والمتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، إن جيش الاحتلال يرتكب يوميا إعدامات ميدانية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف أن ما تبقى من مستشفيات باتت عاجزة عن التعامل مع المصابين وجثث الشهداء المنتشرة في كل مكان.

وفي وقت سابق حذّرت السلطات الصحية في غزة من أن المستشفيات أصبحت عاجزة عن التعامل مع العدد الكبير من الشهداء والجرحى.

ويوم أمس الأحد، أدانت منظمة الصحة العالمية، عملية تدمير النظام الصحي في غزة إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مجددة الدعوة لوقف إطلاق النار.

The decimation of the #Gaza health system is a tragedy.

But in the face of constant insecurity and inflows of wounded patients, we see doctors, nurses, ambulance drivers and more continue striving to save lives.@WHO and our health partners will continue working side by side… pic.twitter.com/Lq62KoQI1f

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2023