بيت لحم تحيي الميلاد بحزن وصمت مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

أحيت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية ليلة عيد الميلاد بحزن وصمت، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة للشهر الثالث على التوالي. وغابت مظاهر العيد في كنيسة المهد، حيث تمت الاستعاضة عنها بالصلوات والدعوات لحلول السلام.

وألغت بلدية بيت لحم الاحتفالات على خلفية الحرب في غزة. وغابت شجرة الميلاد ومظاهر الفرح في المدينة التي كان العيد يجذب إليها الآلاف سنويا.

ووصل بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا إلى باحة كنيسة المهد واضعا الكوفية الفلسطينية حول عنقه. وتقدم البطريرك أطفالا من الكشافة الذين استعاضوا عن الآلات الموسيقية الاحتفالية بلافتات كتب عليها "فلتتوقف الحرب الآن" و"طوبى لصانعي السلام".

وقال البطريرك "قلوبنا مع غزة. إلى كل الناس في غزة، لكن على وجه الخصوص إلى رعيتنا المسيحية في غزة التي تعاني، لكننا نعرف أننا لسنا الوحيدين الذين نعاني".

وتابع "نحن هنا لنصلّي ونطلب ليس فقط وقفا لإطلاق النار، وقف إطلاق النار ليس كافيا، علينا أن نوقف هذه الأعمال العدائية، وأن نطوي الصفحة، لأن العنف لا يولّد إلا العنف".

ولم توضع شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد بيت لحم ولم تعزف فرق الكشافة لدى دخول بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا ساحة الكنيسة بسبب الحرب.

وفي مدينة غزة، أحيا مسيحيون ليلة عيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة بمجمع دير اللاتين، في أجواء من الحزن خيّمت على الكنيسة في ظل غياب مظاهر الاحتفال واقتصارها على الصلوات بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال بابا الفاتيكان فرانشيسكو خلال قداس الميلاد في الفاتيكان "قلبُنا الليلة في بيت لحم، حيث ما زال أمير السلام يرفضه منطق الحرب الخاسر، مع زئير الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من أن يجد له موضعا في العالم".