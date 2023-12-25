بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة، تنشغل وسائل الإعلام بنقل الفظاعات التي أصبح كامل القطاع مسرحا لها، وتعطي مساحات واسعة لتغطية ما يجري من انتهاكات، وينشغل الجمهور -أيضا- بمتابعة العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك متابعة المقاومة الفلسطينية، وهي ترد بما لديها من إمكانات على ذلك العدوان، فتكبد قوات الاحتلال المزيد من الهزائم والخسائر رغم عدم تكافؤ القوة.

لكن في الجانب الآخر من الصورة، ما زالت أجزاء واسعة من العالم تشهد كثيرا من الأحداث والمعاناة، لكنها اختفت عن الساحة الإعلامية.

ونحاول في المحطات القادمة أن نقدم صورة لما يجري من تطورات في ملفات كثيرة، لتقف على ما يجرى في مناطق العالم المختلفة.

السودان

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن تمدد ما سماها "قوات التمرد" -في إشارة للدعم السريع– بولاية الجزيرة وسط البلاد لا يعني انتصارها، مؤكدا في المقابل انتصار القوات المسلحة في "معركة الكرامة"، وداعيا القوى الوطنية لتكوين جبهة عريضة لقيادة العملية السياسية.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية شهادة أحد سكان قرية العيكورة بولاية الجزيرة عن عمليات نهب منسوبة لقوات الدعم السريع مع تقدمها نحو الجنوب وفتح جبهات جديدة في القتال مع القوات المسلحة، إذ قال إنهم استولوا على سيارات وشاحنات وجرارات في قريته وفي مدينة الحصاحيصا شمال ود مدني مركز الولاية.

سوريا

أعلن الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا مقتل شخص وإصابة 4 بينهم أطفال في حصيلة أولية لقصف صاروخي لقوات النظام على مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي.

العراق

أفادت وسائل إعلام كويتية باختطاف كويتي وسعودي في العراق كانا قد دخلا البلاد عبر منفذ العبدلي قبل 5 أيام. من جانبها، قالت الخارجية الكويتية إن وزير الخارجية العراقي أكد فتح سلطات بلاده تحقيقا للكشف عن "ملابسات الاختفاء".

الجزائر

شكرت عائلة ممرض جنوب أفريقي احتجزته مجموعة مسلحة في مالي لأكثر من 6 سنوات، السلطات الجزائرية على دورها في تأمين إطلاق سراحه. وتلقى الممرض جيركو فان ديفينتر (48 عاما) العلاج في مستشفى بالجزائر العاصمة بعد إطلاق سراحه في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ثم عاد إلى جنوب أفريقيا.

أوكرانيا

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل على بلدة مارينكا قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا، وفقا لما صرح به وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين نقله التلفزيون الرسمي.

في غضون ذلك، أعلن كل من الروس والأوكرانيين إسقاط طائرات عسكرية تابعة للطرف الآخر في مناطق متفرقة، على طول الجبهة الممتدة بطول 1000 كيلومتر، في حين تتواصل معارك الحرب التي دخلت شهرها الـ22.

صربيا

أعلنت الشرطة الصربية اعتقال 38 شخصا وإصابة 8 من رجال الشرطة خلال احتجاجات للمعارضة على نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وتعهدت زعيمة المعارضة الصربية مارينيكا تيبيتش -أمس الأحد- بمواصلة إضرابها عن الطعام داخل مبنى البرلمان، الذي بدأته قبل أسبوع احتجاجا على "تزوير الانتخابات" على حد زعمها.

روسيا

اتهمت روسيا الغرب بالسعي إلى "زعزعة استقرار" الوضع في صربيا، حيث هاجم متظاهرون يعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مبنى بلدية بلغراد في اليوم السابق.

نيجيريا

قتل ما لا يقل عن 113 شخصا في هجمات شنتها جماعات مسلحة السبت والأحد في بلدات عدة بولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي.

بحر جنوب الصين

اتهمت وسائل إعلام رسمية صينية الفلبين -اليوم الاثنين- بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر في بحر جنوب الصين، ونشر معلومات كاذبة، والتواطؤ مع قوات خارج الحدود الإقليمية لإثارة المشكلات.

وتصاعد التوتر بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بشأن سلسلة من الخلافات في بحر جنوب الصين، بما في ذلك اتهامات بأن الصين صدمت سفينة هذا الشهر تقلّ رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية.

استئناف عمليات الشحن

أعلنت شركة ميرسك الدانماركية للشحن، أنها تخطط لاستئناف الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن، بعد إعلان الولايات المتحدة عن تحالف لسلامة الملاحة من أي هجمات قد تتعرض لها.

وذكرت الشركة الدانماركية في بيان -مساء الأحد الماضي- أنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، بشأن موعد عودتها للملاحة، وأي ترتيبات أخرى.

وكانت الشركة، قد أعلنت تعليق عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد تعرض سفن عدة عابرة لمضيق باب المندب لهجمات تبنّتها جماعة الحوثي.