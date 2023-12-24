هاجم يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق حكومة بنيامين نتنياهو بسبب ما وصفه بـ"نهج الكذب" الذي تتبعه في الحرب على غزة، داعيا إلى إبرام اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب.

وقال غولان في مقابلة مع صحيفة معاريف إن "نهج الكذب الحالي يعني أن مواطنينا لن يعودوا لديارهم على الحدود" كما "يعني أننا سنستمر في العيش في بلد مهدد".

وحمل القائد العسكري السابق المسؤولية للحكومة، بسبب "عدم وضوح أهداف الحرب"، معتبرا أن "شن إسرائيل حربا يضحي فيها خيرة أبنائها دون أهداف حربية هو أمر صادم".

ورأى أن مشكلة العملية البرية الحالية تكمن في أن المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب، واصفا تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بالقتل بأنها "تصريحات غبية وغير ضرورية".

لا مفر

ورأى نائب رئيس الأركان السابق أن على القيادة السياسية قول الحقيقة لشعبها وتأخير القضاء على حماس لسنوات، واعتبر أن حماس الوحيدة القادرة على إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا أنه "لا مفر من التوصل لاتفاق مع حماس، وليس مع أي فاعل آخر".

وفي حين أقر بأن الحرب الحالية ألحقت ضررا بالحركة الفلسطينية، فقد شدد في الوقت نفسه على أن السؤال الأهم هو ذلك الذي يتعلق بما بعد الحرب.

وقال غولان لصحيفة معاريف إنه يستحيل عليهم تجاهل أن الحرب بدأت بفشل ساحق لإسرائيل، حتى لو نالوا من السنوار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى مساء أمس السبت 20 ألفا و258 شهيدا، و53 ألفا و688 جريحا -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.