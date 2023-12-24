قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله والاحتلال يغلق بلدات بالجليل

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إنه قصف بلدات بجنوب لبنان ورصد إطلاق قذائف عدة على مواقعه، في حين أعلن حزب الله استهدافه مرابض مدفعية الاحتلال في "ديشون"، في ظل إغلاق إسرائيل عددا من المستوطنات في الجليل.

فقد أعلن جيش الاحتلال رصده إطلاق قذائف عدة على مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة صباح اليوم، في وقت أفاد مراسل الجزيرة فيه بقصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة عيترون جنوبي لبنان.

من جهته قال حزب الله، إنه استهدف بالصواريخ مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في "ديشون"، وإنه حقق "إصابة مباشرة"، ونقلت مراسلة الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان بلدة ليمان الحدودية في الجليل الغربي إخلاءها فورا، مع دويّ صفات الإنذار هناك.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أفادت بإغلاق عدد من المستوطنات في الجليل، بسبب ما قالت، إنها تحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.

ويتبادل حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف والهجمات، التي تزايدت منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة ردا على اعتداءات الاحتلال، الذي يواصل عدوانه على القطاع لليوم 79 مخلّفا أكثر من 20 ألف شهيد، وأكثر من 52 ألف مصاب، مع دمار هائل بالمباني السكنية والمستشفيات، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي.