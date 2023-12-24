عشرات الشهداء في جباليا والاحتلال يمنع إسعاف المصابين

قال مراسل الجزيرة إن عشرات الفلسطينيين سقطوا بين شهيد وجريح في عدد من شوارع جباليا البلد شمالي قطاع غزة، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر دون هوادة.

وأضاف المراسل أن القصف المدفعي والغارات المستمرة يمنعان الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لنجدة المصابين وإجلاء الشهداء من شوارع البلدة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدرسة الرافعي في جباليا البلد واعتقلت الرجال وأخرجت النساء بالقوة.

وأضاف أن قوات الاحتلال ألقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن، بالتزامن مع محاولتها التقدم باتجاه جباليا البلد، وسط اشتباكات مع المقاومة وقصف مدفعي كثيف.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في جباليا ومخيمها، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.

من جهة أخرى، قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شرق خان يونس أثناء محاولتهم الحصول على المياه، مما أدى إلى استشهاد شخصين، أحدهما طفل.

وقال مصدر طبي إن 19 فلسطينيا استشهدوا في خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ مساء أمس السبت.

ويتصاعد دخان كثيف فوق مدينة جباليا شمالي القطاع منذ أمس السبت، وأفاد سكان محليون باستمرار الضربات الجوية والقصف من الدبابات الإسرائيلية التي توغلت في المدينة.

مجازر بشعة

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 200 فلسطيني استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المستمر والعمليات البرية للاحتلال في مناطق عدة داخل القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة أمس السبت إن جيش الاحتلال ارتكب عدة مجازر بشعة هذا الأسبوع أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء في بلدة جباليا ومخيمها ومنطقة تل الزعتر وفي بلدة جباليا.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى اللحظة أزيد من 20 ألف شهيد -معظمهم نساء وأطفال- وأكثر من 52 ألف مصاب، فضلا عن أزمة إنسانية وصحية خانقة بسبب حجم التدمير والاستهداف وعدم سماح الاحتلال بإدخال ما يكفي من المساعدات والوقود إلى القطاع.