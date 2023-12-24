حصيلة شهداء غزة تتجاوز 20 ألفا وشهادات جديدة عن إعدامات ميدانية

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 20 ألفا و424، فيما بلغ عدد الجرحى 54 ألفا و36، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم الأحد، في حين قال مسؤول بأحد المستشفيات إن جيش الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية بشكل يومي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة إن 166 فلسطينيا استشهدوا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أصيب 384 آخرون.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط عشرات الشهداء والجرحى اليوم في قصف إسرائيلي على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أحياء في مدينة غزة، وفي خان يونس جنوبي القطاع، مخلفة مزيدا من الشهداء والجرحى.

من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل للجزيرة إنهم فقدوا 40 فردا من طواقمهم منذ بدء العدوان، مشيرا إلى أن عملهم الآن بدائي بسبب غياب المعدات والآليات الثقيلة.

وذكر المتحدث أن جباليا تتعرض "لإبادة جماعية حقيقية"، وأن قوات الاحتلال تستهدف الدفاع المدني لمنعهم من انتشال ناجين من المباني المدمرة.

وأضاف أن الدفاع المدني رصد عمليات كثيرة لدهس مواطنين بآليات الاحتلال في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، كما تحدث عن وجود كثير من جثامين الشهداء التي تحللت مع تعذر الوصول إليها.

إعدام ميداني

في غضون ذلك، قال مدير الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران للجزيرة إن جيش الاحتلال ينفذ عمليات إعدام ميداني بشكل يومي في أنحاء قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد مطالبة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بإجراء تحقيق دولي في إعدامات ميدانية اتهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذها في القطاع، مؤكدا تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء الحرب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع إن الجيش الإسرائيلي أعدم عشرات الفلسطينيين في الشوارع خلال عملياته البرية في جباليا ومناطق أخرى بشمال قطاع غزة.

من ناحية أخرى، جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مطالبتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التحرك لكشف مصير مئات الفلسطينيين الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

وانتشرت صور عدة تثبت اعتقال القوات الإسرائيلية مدنيين من مراكز الإيواء في قطاع غزة، وتجريدهم من ملابسهم وتكديسهم بطرق غير إنسانية في شاحنات، ثم اقتيادهم إلى أماكن غير معروفة.

استشهاد 103 صحفيين

في تلك الأثناء، استشهد مزيد من الصحفيين بقصف قوات الاحتلال، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب إلى 103.

وقال المكتب في بيان إن "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الزميل الصحفي محمد يونس الزيتونية، مهندس الصوت في إذاعة الرأي الفلسطينية، والصحفي محمد عبد الخالق العف، المصور في وكالة الرأي المحلية، على يد الغدر الإسرائيلي".

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي دمارا هائلا في قطاع غزة، وسط تقديرات بتدمير أكثر من ثلثي المباني في شمال القطاع، فضلا عن أزمة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لما رصدته المنظمات الدولية.