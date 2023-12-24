شاهد.. القسام تقصف قوات إسرائيلية متحصنة بمنازل شمال غزة

بثت قناة الجزيرة مشاهد جديدة للاشتباكات الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال في محاور القتال شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل بصاروخ موجه من نوع كورنيت، وقنص قوة أخرى خلال محاولتها إجلاء القتلى والجرحى بمنطقة البركة شمال غربي بيت لاهيا.

كما شملت استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل أثناء تجهيزه للتفجير ببلدة بيت حانون، والعتاد الذي غنمه مقاتلو القسام من القوة، علاوة على مشاهد قنص لأحد الجنود وتوثيق آثار دمائه بعد انسحاب الاحتلال من المكان.

ودأبت كتائب القسام منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" على بث مشاهد ولقطات تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة للكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.