قالت الشرطة الألمانية، إنها شددت الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية كولونيا، بعد أسبوع من تحذير وزير الداخلية من "التهديد المتزايد للعنف" من جانب من وصفهم بـ"المتشددين".

وأوضحت الشرطة في بيان أمس السبت، أنها ستستخدم كلاب التتبع لتفتيش الكاتدرائية بعد قداس المساء ثم ستغلقها. واليوم الأحد، عشية عيد الميلاد، ستجري فحصا أمنيا لجميع الزوار الذين أوصتهم بالوصول إلى القداس مبكرا.

وقالت الشرطة، إنها لا تستطيع تقديم تفاصيل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية في وقت سابق أن السلطات الأمنية في النمسا وألمانيا وإسبانيا تلقت مؤشرات إلى أن "جماعة إسلامية" تريد تنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وذكرت الشرطة النمساوية في بيان أنها شددت الإجراءات الأمنية على الكنائس وأسواق عيد الميلاد في ظل حالة التأهب المشددة.

تحذير من خطر كبير

وقالت الشرطة "بالنظر إلى أن الجهات الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا تدعو إلى شن هجمات خلال المناسبات المسيحية، خاصة في 24 ديسمبر تقريبا، اتخذت السلطات الأمنية إجراءات الحماية المناسبة في الأماكن العامة".

وكانت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون حذّرت مطلع الشهر الجاري من مواجهة أوروبا خطرا كبيرا بوقوع ما وصفته المفوضة بـ"هجمات إرهابية"، خلال عطلة عيد الميلاد بسبب تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني.

وجاء هذا التحذير في أعقاب إقدام فرنسي على طعن سائح ألماني- فلبيني حتى الموت، وإصابة شخصين آخرين بمطرقة بالقرب من برج إيفل في باريس.