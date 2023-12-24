قالت وزارة الدفاع التركية أمس السبت إنها نفذت غارات جوية على مواقع في شمال العراق وسوريا دمرت خلالها 29 هدفا لحزب العمال الكردستاني، وذلك بعد مقتل 12 جنديا تركيا خلال اليومين الماضيين في شمال العراق.

وأضافت الوزارة أن الغارات استهدفت قواعد ومواقع احتماء ومنشآت نفطية يعتقد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يستخدمونها، دون أن تحدد المناطق التي تقع فيها هذه المواقع المستهدفة.

وذكرت أن وزير الدفاع يشار غولر قاد هذه العمليات الجوية وأدارها من مركز عمليات القوات الجوية إلى جانب رئيس هيئة الأركان متين غوراك وقادة الجيش التركي.

وتأتي هذه الغارات بعد أن أُعلن في وقت سابق عن مقتل 12 جنديا تركيا خلال اشتباكات دارت على مدى اليومين الماضيين ضد حزب العمال الكردستاني قتل خلالها 16 من مقاتلي الحزب، حسب بيان للوزارة.

وفي تعليق على الأحداث، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن تسمح لأي "كيان إرهابي" بالوجود في شمال العراق وسوريا مهما كان الثمن.

وينفذ الجيش التركي بين الحين والآخر عمليات ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا"، والذي ينشط في دول عدة بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.