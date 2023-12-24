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جيش الاحتلال يعلن استعادة جثث 5 أسرى قتلوا بغزة

Israeli army spokesman Rear Admiral Daniel Hagari speaks to the press from The Kirya, which houses the Israeli Ministry of Defence, in Tel Aviv on October 18, 2023. - A blast ripped through a hospital in war-torn Gaza killing hundreds of people late on October 17, sparking global condemnation and angry protests around the Muslim world. Spokesman Hagari on October 18 said that Israel had "evidence" that militants were responsible for the blast that killed hundreds at a Gaza hospital, saying a review proved others were at fault. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)
هاغاري لم يذكر سبب مقتل الأسرى الذين استعادوا جثثهم (الفرنسية)
24/12/2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استعادة جثث 5 أسرى إسرائيليين قُتلوا في قطاع غزة، 3 منهم جنود واثنان من المدنيين، وذلك خلال اكتشافه شبكة أنفاق في جباليا شمالي القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، الذي أوضح أن الجنود الإسرائيليين انتشلوا من شبكة الأنفاق 5 جثث لأسرى قُتلوا داخلها.

ولم يوضح هاغاري السبب وراء مقتل الأسرى الذين استعادوا جثثهم.

 

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان كتائب القسام فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية، مرجحة مقتلهم، غير أن مصيرهم لم يُعرف بعد.

ومن بين هؤلاء الأسرى 3 ظهروا في مقطع فيديو -بثته كتائب القسام قبل أيام- يطالبون فيه قادتهم بعدم تركهم في الأسر حتى لا يشيخوا فيه.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل عدد من المحتجزين لدى حركة حماس، كما أطلق جنود الاحتلال النار على 3 محتجزين حاولوا الهرب من قبل، وقتلوا محتجزا آخر في أثناء محاولة استعادته.

المصدر : الجزيرة + الأناضول