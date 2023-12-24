جيش الاحتلال يعلن استعادة جثث 5 أسرى قتلوا بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استعادة جثث 5 أسرى إسرائيليين قُتلوا في قطاع غزة، 3 منهم جنود واثنان من المدنيين، وذلك خلال اكتشافه شبكة أنفاق في جباليا شمالي القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، الذي أوضح أن الجنود الإسرائيليين انتشلوا من شبكة الأنفاق 5 جثث لأسرى قُتلوا داخلها.

ولم يوضح هاغاري السبب وراء مقتل الأسرى الذين استعادوا جثثهم.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان كتائب القسام فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية، مرجحة مقتلهم، غير أن مصيرهم لم يُعرف بعد.

ومن بين هؤلاء الأسرى 3 ظهروا في مقطع فيديو -بثته كتائب القسام قبل أيام- يطالبون فيه قادتهم بعدم تركهم في الأسر حتى لا يشيخوا فيه.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل عدد من المحتجزين لدى حركة حماس، كما أطلق جنود الاحتلال النار على 3 محتجزين حاولوا الهرب من قبل، وقتلوا محتجزا آخر في أثناء محاولة استعادته.